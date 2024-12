​Filme “Pirinha” recebe prémio de Melhor Longa de Ficção de Direitos Humanos no Brasil

O Filme “Pirinha” da realizadora cabo-verdiana Natacha Craveiro acaba de receber o prémio de Melhor Longa de Ficção de Direitos Humanos, na 32ª edição do Ecocine - International Environmental and Human Rights Film Festival, no Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 11, na página da rede social do filme.

Segundo a mesma fonte, “Pirinha” tem cumprindo a sua missão, e que pelo caminho tem sido reconhecido. “Pirinha já foi selecionado para mais de 15 festivais internacionais, desde o seu lançamento no mês de Maio, e aguarda resposta de mais umas quantas submissões".

Para a mesma fonte, as selecções do filme constituem motivos suficientes para uma satisfação muito grande de toda a equipa. “Mas, além de selecionado já foi nomeado para Melhor Longa de Ficção, no Festival Woman and the World, em Londres, Melhor Cinematografia no Begin Film Festival, nos Estados Unidos e foi distinguido com uma Menção Honrosa do Júri do África USA Insternational Film Festival, também nos Estados Unidos”.

O filme já foi exibido em vários pontos do país. De recordar que “Pirinha” é um filme que conta a viagem de uma jovem mulher às masmorras do seu subconsciente para se encontrar e se libertar de traumas de infância. O filme aborda a séria e urgente questão do abuso sexual de menores.

Produzido pela Korikaxoru Film, o “Pirinha” apresenta como pano de fundo a paisagem da ilha de Santiago, sendo falado em crioulo e envolto pela música cabo-verdiana. Todo o elenco e equipe de produção são cabo-verdianos. O filme conta com a produção de Emília Wojciechowska.