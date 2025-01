​Filme “Pirinha” selecionado para competição oficial na secção perspectivas da FESPACO 2025

O filme “Pirinha” escrito e realizado pela nossa co-fundadora, Natasha Craveiro foi seleccionado para a competição oficial, secção perspectivas da FESPACO 2025. A informação foi partilhada esta quarta-feira, 15, pela produtora Korikaxoru Films, na sua página na rede social.

A 29 edição da FESPACO acontece de 22 de Fevereiro a 1 de Março de 2025, em Ouagadougou, em Burkina Faso.

Para a produtora, a selecção do Pirinha marca a segunda presença consecutiva de títulos com o carimbo Korikaxoru Films no tão prestigioso festival.

A produtora informa que o seu co-fundador, o cineasta Carlos Yuri Ceuninck, Etalon d'Or 2023, foi convidado e é membro do Júri para a secção documentários da competição oficial do FESPACO 2025.

De lembrar que em Dezembro do ano passado o filme recebeu o prémio de Melhor Longa de Ficção de Direitos Humanos, na 32ª edição do Ecocine - International Environmental and Human Rights Film Festival, no Brasil.

Exibido em vários pontos do país, o filme “Pirinha” é um filme que conta a viagem de uma jovem mulher às masmorras do seu subconsciente para se encontrar e se libertar de traumas de infância. O filme aborda a séria e urgente questão do abuso sexual de menores.