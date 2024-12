​Candidatura para BA- Cultura decorre até 31 de Janeiro de 2025

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) informou esta segunda-feira, 23, que já estão abertas as candidaturas para acesso ao financiamento ao programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura). Os documentos solicitados devem ser entregues até o dia 31 de Janeiro de 2025.

Segundo o MCIC, podem-se candidatar à bolsa Associações, ONGs e Escolas de Artes.

Criado em 2017, o programa apoiou 42 escolas, associações e ONGs, num financiamento de 10 milhões de escudos cabo-verdianos e pouco mais de 1000 alunos bolseiros.

O MCIC assegura que para o ano de 2025 será disponibilizado um total de 31.327.067 escudos, a serem transferidos às entidades beneficiárias.

O programa Bolsa de Acesso à Cultura, que visa maximizar o ensino artístico em Cabo Verde, permite às famílias com menos recursos inscreverem os seus educandos em várias aulas de arte, dentro das comunidades.

BA-Cultura é uma iniciativa do Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, com um forte engajamento de escolas, associações e ONGs que todos os anos se candidatam ao acesso ao financiamento do programa.

O programa é uma política activa de financiamento de actividades múltiplas, sejam elas aulas, seminários ou aulas de iniciação artísticas, designadamente nas artes de design, artes plásticas, dança, fotografias, música e linguagem corporal ou ligadas às indústrias criativas, promovidas por escolas particulares, associações não governamentais de cariz artístico-cultural, cujo propósito é garantir que a população com menos recursos não fique excluída da fruição da arte.

Paralelamente, o programa procura dar sustentabilidade às pequenas iniciativas nas escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder econômico.