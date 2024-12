​Fábio Ramos apresenta álbum “Um Cálice D'Nha Terra” em São Vicente

O cantor Fábio Ramos que lançou este mês o seu primeiro álbum "Um Cálice D'Nha Terra", estará esta sexta-feira, 27, em concerto de apresentação deste trabalho discográfico, no CNAD, em São Vicente.

Neste concerto, o cantor terá como convidada a artista Jenifer Solidade.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, o álbum conta com dez faixas musicais, oito da autoria do próprio cantor e as outras duas escritas por Manolo e José Lopes.

Detentor de uma voz suave presente em cada música, Fábio Ramos é apaixonado pela morna e pela coladeira.

As músicas do cantor falam de amores, saudade e viagens. “Traduzem também o sentimento do cantor durante o tempo que andava pelos mares e o seu retorno a São Vicente”.

A destacar que em Setembro deste ano o cantor lançou o single “Um Cálice D’Nha Terra” que antecedeu o lançamento do álbum do mesmo nome.

Fábio Ramos teve o seu primeiro contacto com a música quando tinha 10 anos, tendo a sua família se mudado de São Nicolau, ilha onde o cantor nasceu, para São Vicente.

Foi em Mindelo que Fábio tocou pela primeira vez as cordas do violão do seu tio e ali descobriu a voz de Cesária Évora.

Em 2005, juntamente com amigos, formou um grupo de Rap Soldiers. Em 2018, Fábio conheceu José da Silva e começou, de facto, a trabalhar no seu primeiro álbum.