Verbas aos grupos de Carnaval de São Nicolau serão transferido ainda este mês de Janeiro

​O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas garantiu esta quinta-feira, 16, que os grupos de Carnaval de São Nicolau vão receber, ainda neste mês de Janeiro, as verbas para a festa do “Rei Momo”. Augusto Veiga deu esta garantia num encontro que manteve com os responsáveis dos três grupos de Carnaval na ilha de Chiquinho.

Augusto Veiga garantiu aos responsáveis dos grupos que haverá um ligeiro aumento das verbas para o Carnaval. Durante o encontro foram abordados outros assuntos como a necessidade da realização de formação para os grupos. O titular da pasta da cultura assegurou que o Carnaval é uma área que o MCIC irá apostar. Carnaval de São Vicente O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas realiza na segunda-feira, 20, uma visita aos estaleiros dos grupos oficiais de Carnaval de São Vicente. Segundo uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, esta visita está enquadrada no âmbito da sua deslocação à ilha de São Vicente e da garantia que o mesmo tinha dado aos responsáveis dos grupos, na última reunião realizada em Mindelo, para conhecer os trabalhos, os estaleiros e a dinâmica que antecede a festa do “Rei Momo”. Desta feita, a visita inicia-se pelos estaleiros do Vindos de Oriente, às 15h00, seguido de Flores do Mindelo, às 16h00, Cruzeiros do Norte, às 17h00 e Samba Tropical às 18h00. No dia 21, o Ministro da Cultura assina um protocolo com o Kavala Fresk Festival.

