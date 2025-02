​Ministério da Cultura disponibiliza verbas aos grupos de Carnaval

Além dos grupos oficiais de São Vicente e da cidade da Praia, o Governo através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) anunciou que já disponibilizou as verbas aos grupos de Carnaval nas outras ilhas.

Os grupos em vários pontos do país já iniciaram os preparativos para a "Festa do Rei Momo” que acontece este ano, no dia 4 de Março.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas disponibilizou dois mil contos para os grupos de Carnaval de Ribeira Brava, mil contos para Copacabana e mil contos para Estrela Azul.

Segundo o MCIC, em São Nicolau, este ano dois grupos vão brincar o Carnaval nas principais artérias na ilha de Chiquinho, adentrar pelas ruelas da Ribeira Brava e terminar a festa no "Terreiro".

“Com um Carnaval peculiar e mais comunitário, Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau vibra de cores, música e dança durante a festa de "Rei Momo" que acontece no primeiro final de semana de Março de 2025”, realça.

Na ilha do Sal, o MCIC avisa que já disponibilizou 800 contos aos grupos de Carnaval, num protocolo que foi assinado com a Câmara Municipal.

A mesma fonte relata que na ilha do Sal irão desfilar quatro grupos oficiais. “As ruas e as avenidas da ilha do Sal conhecem, todos os anos, uma grande movimentação do Carnaval”.

Na ilha do Fogo, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas informa que disponibilizou 400 contos aos grupos carnavalescos do município de São Filipe, através da Câmara Municipal de São Filipe. Já para os grupos dos Mosteiros, o MCIC disponibilizou 300 contos.

O MCIC garantiu que o Governo aumentou a verba do Carnaval 2025 para 15 milhões de escudos cabo-verdianos. “Um aumento de mais cinco milhões de escudos cabo-verdianos para promover o Carnaval nacional”.