Dino D'Santiago estreia-se no Vodafone Paredes de Coura

O cantor português de ascendência cabo-verdiana, Dino D' Santiago vai actuar pela primeira vez no Vodafone Paredes de Coura. O festival decorre entre os dias 13 e 16 de Agosto.

O cantor, de 42 anos, vai estrear-se no festival português de verão. Autor de sucessos como “Kriolu”, “Nova Lisboa”, “Como Seria” e “Esquinas”, Dino D' Santiago “sucede a um ano de eventos muito importantes como a nomeação para Grammy Latino, com a música ”Esperança", a conquista do prémio “Artista em Palco” e distinção honrosa “Artista Solidário” dos CVMA", lembra a organização do Vodafone Paredes de Coura.

Além do lado musical, o artista português, filho de pais cabo-verdianos, é activista e tornou-se recentemente membro da Comissão para a Igualdade e Luta Contra a Discriminação Racial, em Portugal.

O Vodafone Paredes de Coura, ou apenas Paredes de Coura, é um festival de música de Verão que ocorre anualmente nos meses de Julho e Agosto na Praia Fluvial do Tabuão em Paredes de Coura, Portugal.

A primeira edição deste festival foi no ano de 1993, e ao longo dos anos tem vindo a evoluir, tendo até sido considerado um dos melhores festivais realizados em território português.