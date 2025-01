​Flores do Mindelo escolhe enredo “Um sonho, um desejo, uma viagem da África para Amazónia” para o Carnaval 2025

O grupo carnavalesco Flores do Mindelo vai-se apresentar no desfile de 04 de Março, em São Vicente, com o enredo “Um sonho, um desejo, uma viagem da África para Amazónia”, tema proposto pela presidente da agremiação, Ana Soares.

De acordo com a sinopse, apresentada pelo grupo, que foi quarto classificado no Carnaval 2024, o enredo retrata os guerreiros mandingas africanos que viagem numa aventura para o Amazonas, com partida da África, e pelo meio enfrentam um mar conturbado com ondas gigantes, mas conseguem chegar com segurança ao destino. “O objectivo dos guerreiros mandingas africanos, é, inicialmente, conhecer a fauna, a flora e as lendas tais como a da cobra gigante, a sereia Iara, o Curupira, mas são abordados por uma guerreira indígena que lhes pedem ajuda para expulsar os exploradores que andam a destruir a floresta”, refere. Conforme o mesmo documento, ao aceitarem o desafio da guerreira indígena, os guerreiros africanos puderam observar na floresta Amazónia uma a violência contra a natureza, como o desmatamento, a exploração da terra em busca de riquezas entre outros males. Ou seja, clarificou, trata-se da perseguição dos povos indígenas que culminou no processo de colonização e que apagou muitas histórias e extinguiu várias etnias. Para recriar esta história o grupo Flores do Mindelo sairá com uma comissão de frente, um tripé, três carros alegóricos e oito alas. Como figuras de destaque a agremiação terá a já conhecida rainha de bateria Leidy Silveira, Ineida Fortes será porta-bandeira e Ravi Morais que se estreia como mestre-sala, que desfilarão ao som do samba enredo “Destine traçóde” (Destino traçado), composição de Gai Dias.

