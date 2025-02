​Instituto do Património Cultural anuncia descobertas importantes nas intervenções Arqueológicas na Cidade Velha

O Instituto do Património Cultural (IPC) anunciou esta segunda-feira, 03, que as intervenções arqueológicas no Complexo da Misericórdia, situado na histórica Cidade Velha, Património Mundial, teve início com importantes descobertas de vestígios com datação anterior a suposta data da Construção deste complexo, um dos maiores da Cidade Velha Património Mundial.

Segundo o IPC, o principal objectivo desta intervenção é a realização de escavações arqueológicas orientadas para a identificação e documentação, conservação e musealização de estruturas e artefactos de elevado valor histórico e cultural. “Este trabalho reveste-se de particular importância no âmbito do projecto mais amplo de requalificação do troço que liga a Catedral à Misericórdia, integrado no Plano de Requalificação Urbana e Ambiental da Cidade Velha, financiado pelo Governo de Cabo Verde através do Banco Mundial”, afirma. Conforme o IPC, a intervenção arqueológica configura a primeira fase deste projecto de requalificação, que é um dos oito financiados pelo Governo no âmbito do Projecto Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul. “O investimento global, suportado pelo Banco Mundial e pelo Fundo do Turismo, ascende a mais de 300 mil contos. O concurso público para a execução das obras de requalificação encontra-se aberto até 19 de Fevereiro, prevendo-se que os resultados da investigação arqueológica sejam determinantes para a definição das próximas etapas do projecto”, assegura. A operação está a cargo de uma equipa conjunta de Arqueólogos nacionais e da Universidade Nova de Lisboa, sob a direcção de André Teixeira.

