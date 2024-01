​Roteiro Turístico da Cidade Velha recebeu 22.359 visitantes em 2023

O Roteiro Turístico da Cidade Velha Património Mundial, tutelado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC), recebeu em 2023 um total de 22.359 visitantes.

Segundo o IPC, estas entradas representam um aumento de 2.561 visitantes (13%) em relação ao ano de 2022 em que havia recebido 19.798 visitantes.

Em termos de segmentos, o IPC indica que o público principal são turistas estrangeiros num total de 11.887 entradas, correspondente a 53%, seguido dos estudantes com 4.602 visitas que representam 21% do total, e os nacionais com 3.321 visitantes equivalente a 15%. Já as visitas oficiais representam 11% das entradas num total de 2.549 visitantes.

Conforme os dados do IPC, o período de maior afluência regista-se entre os meses de Fevereiro- Abril e Outubro-Dezembro e tem maior representação no segmento dos turistas estrangeiros o que poderá estar associado à época alta dos cruzeiros.

Para o IPC, estes dados se mostram promissores para o ano de 2024 em que estão em curso projetos estruturantes financiados pelo Governo através do POT, como o projecto de requalificação da Orla Marítima em fase de conclusão, e a carteira de projectos Requalificação Urbana e Ambiental do Sítio Histórico financiadas pelo Banco Mundial, onde se incluem oito projectos de intervenção em diferentes bairros do Sítio Histórico e a sinalética do Sítio, financiado pela UNESCO.

“Estes projectos, para além de promover a protecção e valorização do património cultural e da paisagem urbana histórica do Sítio estão comprometidos com a qualificação do sítio enquanto pólo de atração turística, melhorando a acessibilidade e os mecanismos de promoção de negócios locais, geração de empregos e melhoria do bem-estar da comunidade”, acrescenta.