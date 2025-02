​Indira lança novo single “Nka Ta Skeceu” com participação de Garry

A rapper cabo-verdiana Indira acaba de lançar o seu mais novo single intitulado “Nka Ta Skeceu”, com a participação do artista Garry. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo a produtora Harmonia Lda, com a letra e interpretação destes dois artistas cabo-verdianos a música retrata o “Embaraço” que às vezes o coração nos coloca. Conforme explica Indira, nem sempre a escolha de quem se ama torna-se necessariamente a pessoa certa ou ideal. E com o tempo essa relação acaba se tornando tóxica. “Mesmo assim, por mais que o casal tenha essa percepção, de que a relação não tenha futuro, nenhum dos dois está disposto a deixar que o outro vá”. A mesma fonte explica que para a rapper este trabalho tem um gosto especial, uma vez que tem a participação do cantor Garry, com quem partilha uma amizade. “Escolhi Garry porque para além de ser um artista que eu admiro, tem um outro lado que para mim é fundamental e imprescindível para qualquer tipo de colaboração: é a sintonia e conexão genuína que tens com a pessoa”, frisa. Indira complementa dizendo que desde que conheceu Garry tiveram uma boa ligação, tanto pela história de vida bem como pela origem de ambos. “E é dessa forma que o cantor deixou claro a sua disponibilidade para trabalhos futuros”. “Desde que nos conhecemos ele me mostrou total abertura para que isso pudesse acontecer, e agora chegou o momento e a música certa. Quando finalmente apresentei a ideia, ele gostou de cara, e já no outro dia ele me enviou a sua parte que encaixa perfeitamente na letra que eu já tinha escrito”, explica. “Nka Ta Skeceu” é o mais recente trabalho da cantora, que chegou ao panorama musical cabo-verdiano em 2020 com o single “Gato Loja”, seguido de “Bersu di Iluzon”. O primeiro EP denominado “Mil Paus”, composto por seis temas, foi lançado em Julho de 2021. Em 2022 editou o single “Nos k Nos”, música dirigida aos cabo-verdianos, de Santo Antão à Brava, que fala de um amor pelo povo das ilhas por estes 10 grãozinhos de terra. A 30 de Junho de 2023, lançou o single "Mama”. Em 2024, a cantora voltou a lançar um novo EP intitulado “Di Alma”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.