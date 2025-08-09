​Rapper cabo-verdiana Indira lança single “Mi Ku Bo” com participação de Mureno

A rapper cabo-verdiana Indira lançou esta sexta-feira, 08, o seu mais novo single “Mi Ku Bo”, que conta com a participação do cantor Mureno. Ambos artistas da produtora Harmonia. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo a rapper, este tema retrata a resiliência do amor verdadeiro, que teve sua origem ainda na infância.

Indira sublinha que mesmo diante das adversidades, com altos e baixos, este amor floresceu e perdurou e teve um lindo desfecho: o matrimónio.

“Em uma relação onde o amor é a base, cada obstáculo se torna uma oportunidade de crescimento. O Amor floresce na tempestade criando laços ainda mais fortes”, explica.

Conforme a rapper, “Mi ku Bo” abraça a ideia de que o amor não é apenas um sentimento, mas a essência que sustenta e ilumina uma relação.

“Este novo single promete tocar os corações de todos aqueles que acreditam na força do amor e na importância das raízes que formam nossas histórias”, destaca.

Sobre a colaboração com Mureno, Indira afirma que se trata da união de dois talentos, “cada um com sua própria identidade e estilo, mas que pode ser apreciado por diferentes públicos. Uma sinergia capaz de transmitir sentimentos profundos de uma forma autêntica, mostrando uma vez mais que o amor pode ser celebrado em qualquer ritmo”.

“Mi Ku Bo” é o terceiro single lançado por Indira este ano. A destacar “N Ca Ta Skeceu” que é também um featuring com o cantor Garry e ainda “Djam Bem”.