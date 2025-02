Gláucia Nogueira lança campanha de crowdfunding para continuidade do Museu Virtual

O projecto “Cabo Verde & a Música – Museu Virtual” completou esta quinta-feira seu quarto aniversário.

A mentora do projecto Gláucia Nogueira anunciou terça-feira, 18, que está a decorrer uma campanha de crowdfunding, para financiar a continuidade do Museu Virtual.

Em nota enviada à imprensa Gláucia Nogueira refere que este é o momento ideal para o balanço dos quatro anos do projecto. “De lá para cá o museu virtual só cresceu e ganhou complexidade, ao mesmo tempo que os desafios também aumentaram: é preciso continuar a crescer e a diversificar”.

Gláucia Nogueira revelou que novos projectos estão na calha para serem realizados este ano, com materiais de arquivo a aguardarem o momento de serem utilizados em diferentes formatos e muitas ideias para a criação de novos conteúdos.

O Museu Virtual conta neste momento com cerca de 800 páginas e artigos, com conteúdos sobre personagens da música cabo-verdiana, géneros musicais, instrumentos, discografia, bibliografia e tradições musicais.

“Toda essa informação é apresentada em forma de foto, texto, vídeo, áudio e materiais de arquivo que revelam a História da música de Cabo Verde. E que é uma forma de contar a História de Cabo Verde pela música”, aponta.

Acrescentou que desde o ano passado o projecto conta com outros dois sites: um na língua inglesa ( www.eng.caboverdeamusica.online ) e outro na língua cabo-verdiana ( www.kv.caboverdeamusica.oline ).

O Museu Virtual baseava-se, ao ser criado, nos textos do Cabo Verde & a Música – Dicionário de Personagens, livro publicado em 2016. “De lá para cá agregou muitos outros conteúdos, como discografia, filmes, tradições musicais, quizzes, linha do tempo, bibliografia e muito mais”.

Em 2025 começa uma nova fase do projecto musical com a criação de novas secções e conteúdos, e o desenvolvimento das versões do site, já disponíveis, na língua inglesa e na língua cabo-verdiana.

“Cabo Verde & a Música – Museu Virtual” aposta na difusão do conhecimento como forma de preservação e valorização deste importante segmento do património imaterial de Cabo Verde, as práticas musicais, em toda a sua extensão e complexidade.

Ao mesmo tempo, propõe um ambiente lúdico e interativo, capaz de atrair diferentes públicos. “É também um espaço de partilha, que reúne contribuições que ajudam a contar as histórias que compõem a História da música de Cabo Verde”.

Com todo o rigor de um museu, dado o seu carácter educativo e o facto de ser um grande arquivo, e com toda a flexibilidade e abrangência que os recursos digitais e a internet proporcionam.

Gláucia Nogueira é fundadora e curadora do “Cabo Verde & a Música - Museu Virtual”, trabalha sobre temas ligados à cultura de Cabo Verde desde a década de 1990, inicialmente como jornalista, mais tarde como antropóloga, interessada especialmente na área do património imaterial.

Nogueira viveu em Cabo Verde em diferentes momentos, tendo adquirido a nacionalidade cabo-verdiana.

Ao longo do tempo, aprofundou o seu interesse pela história e pelas práticas musicais do país. Neste âmbito publicou os livros: O Tempo de B.Léza – Documentos e Memórias (2005); Notícias que Fazem a História – A Música de Cabo Verde pela Imprensa ao Longo do Século XX (2007); Batuku de Cabo Verde – Percurso Histórico Musical (2015); Cabo Verde & a Música – Dicionário de Personagens (2016).

Gláucia Nogueira fez doutoramento em Patrimónios de Influência Portuguesa, concluído em 2020, trabalhou sobre as músicas de origem europeia do século XIX em Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1212 de 19 de Fevereiro de 2025.