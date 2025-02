Escola Básica de Ponta d'Água recebe menção honrosa no concurso "Era Uma Vez... A Minha Língua"

A Escola Básica de Ponta d’Água do agrupamento XII, na cidade da Praia, foi distinguida com uma menção honrosa no concurso infantojuvenil "Era Uma Vez... A Minha Língua". A iniciativa, promovida pela Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa (Somos - ACLP), pretende incentivar a criatividade e reforçar os laços entre os diversos territórios de expressão portuguesa.

Segundo um comunicado, o concurso, que contou com a participação de nove escolas de diferentes países e regiões onde o português é a língua veicular, premiou a Escola CAFE de Liquiçá, de Timor-Leste, na categoria de conto, e o Instituto Tiê, do Brasil, na categoria de ilustração. O conto vencedor, intitulado "Era Uma Vez a Minha Língua", garantiu ao estabelecimento timorense um prémio pecuniário de 7.500 patacas (moeda de Macau). No conjunto das menções honrosas, o Brasil foi reconhecido com "A Viagem de Guind", enquanto Cabo Verde se destacou com "O Menino que Queria Descobrir Novas Línguas". Na categoria de ilustração, o Brasil conquistou o primeiro lugar ao ilustrar o conto de Timor-Leste, recebendo um prémio de 5.000 patacas. As menções honrosas desta categoria foram atribuídas a Macau, pela ilustração de um conto de São Tomé e Príncipe, e a Angola, pela representação da história de Cabo Verde. O concurso, lançado em Setembro de 2024, visou promover o diálogo entre culturas através da língua portuguesa, incentivando crianças entre os 10 e os 12 anos a explorarem a escrita e a ilustração como formas de expressão. “Cada conto submetido é uma prova de que a língua portuguesa vai além da comunicação: é um património vivo que une povos”, disse escritora portuguesa e madrinha do concurso, Adélia Carvalho durante a avaliação dos trabalhos. Por sua vez, o ilustrador brasileiro Cau Gomez, também padrinho da iniciativa, realçou a importância da reflexão sobre a educação e a aprendizagem da língua portuguesa desde a infância. Os contos e ilustrações selecionados serão publicados num livro bilingue, com versões traduzidas e adaptadas para a língua chinesa. A obra, intitulada "Era Uma Vez... A Minha Língua", será lançada em Abril deste ano, com o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

