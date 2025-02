IPC lança concurso para concessão do edifício da antiga sede das Finanças da Boa Vista

O Instituto do Património Cultural (IPC) anunciou a abertura de um concurso público para a concessão do edifício da antiga sede das Finanças da Boa Vista, com o objectivo de reabilitação e exploração turística.

Conforme explicou o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o edifício foi construído na primeira metade do século XIX e é um dos cerca de 20 imóveis patrimoniais transferidos pelo Ministério das Finanças, por meio da Direcção do Património do Estado, sob a gestão do IPC.

A iniciativa visa garantir a recuperação e valorização desse importante património histórico, promovendo, ao mesmo tempo, o turismo e o desenvolvimento local.

O projecto de concessão faz parte de um programa maior que visa a valorização e o reaproveitamento de edifícios do Estado, integrando-os nas dinâmicas turísticas e socioculturais das regiões em que estão localizados.

Além de preservar o património, o programa busca estimular o desenvolvimento económico local, gerando novas oportunidades para a comunidade da Boa Vista.~

Refira-se que em 2023, o Governo, através da Direcção Geral do Património e da Contratação Pública (DGPCP), decidiu ceder o antigo edifício que albergava o serviço das Finanças em Sal-Rei, na ilha da Boa Vista, ao Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, para assegurar a reabilitação, conservação e manutenção do mesmo.

Edificado cujas caraterísticas arquitetónicas marcam-se pela simetria, presença de arcos e fachadas retas e, ainda, a simplicidade na composição, os pórticos são de vãos de abatido, também chamado “arco de asa de cesto”, sendo as janelas, duas das extremidades palladianas arcada e as três centrais rasgadas em balcão corrido ou sacada corrida. A cobertura é de amianto a quatro águas servidas de platibanda e, ainda, com mansarda.