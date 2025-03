Tété Alhinho lança novo single com a morna "Minduca" de B. Léza

Tété Alhinho lança, hoje, o seu mais recente trabalho com a morna "Minduca", do compositor cabo-verdiano B. Léza.

Num comunicado, a compositora e interprete conta que “Minduca” faz parte das mornas que aprendeu desde muito pequena.

Fazia parte de um repertório que a mãegostava de cantar, acompanhada ao piano pela então pequenina Teté.

Assim, o tema será o primeiro de um repertório que configura o seu próximo trabalho discográfico, um disco em forma de homenagem e embrulhado em amor que será dedicado aos pais.

“Na verdade há algum tempo que Tété Alhinho tem estado a preparar material musical para lançamento. No entanto, defende que toda a música tem um momento próprio de nascer”, lê-se.

A mesma fonte refere que esta teve o seu “agora” por insistência e impulso da amiga Maria João, que desde que ouviu Tete a cantar o tema pela primeira vez numa tocatinaem Macau, decidiu que tudo faria para que a gravação acontecesse.

Tete Alhinho refere que a amiga Maria João, peça essencial neste processo, lançou um “amigofounder” para concretizar este propósito.

A ficha técnica do nofo trabalho conta comKaku Alves no arranjo e direcção musical e guitarra aço; Paulino Soares Vieira (Palinh) na guitarra nylon e Luís Firmino no cavaquinho.

A foto do imagem éda autoria de Omar Camilo, e o conceito da capa digital éde Sara Alhinho e do designer Filipe Mello.