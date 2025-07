​Ribeira Grande, Santo Antão recebe exposição “Reflexos da Existência”

O município de Ribeira Grande de Santo Antão acolhe no dia 9 de Agosto, a exposição fotográfica intitulada “Reflexos da Existência”, da autoria do fotógrafo Sérgio Pires (Kiko). A exposição será inaugurada no Centrum Sete Sóis Sete Luas (SSSL).

Segundo a Câmara Municipal da Ribeira Grande, esta exposição integra a programação da Semana Municipal da Juventude da Ribeira Grande e representa um momento especial de celebração da arte, da cultura e da juventude local. A edilidade convida os munícipes para visitarem a exposição, para dar ainda mais brilho a esta festa da juventude ribeira-grandense. Natural de Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão, Sérgio Pires Rodrigues revelou desde cedo uma sensibilidade especial para o mundo que o rodeava, encontrando na fotografia um meio de expressão e de conexão profunda com a sua terra natal. A sua primeira exposição fotográfica, intitulada "Amamentação", teve lugar em 2021 no Centrum Sete Sóis Sete Luas de Santo Antão. Em 2025, participou da exposição "Pont Culturel", realizada na Chambre des Salariés, no Luxemburgo, entre os dias 1 e 31 de Outubro. O estilo de Sérgio caracteriza-se por uma abordagem autêntica e íntima. As suas fotografias, que frequentemente retratam a vida rural, o trabalho árduo e as interações humanas, testemunham a beleza das atividades diárias. O fotógrafo procura capturar momentos de conexão entre as pessoas e o seu ambiente, utilizando a luz natural e composições cuidadosas para transmitir emoções profundas. As suas obras abordam frequentemente temas como o trabalho, a cultura local, a natureza e as tradições, refletindo a sua paixão pela documentação da vida em suas diversas formas. Acredita que cada fotografia conta uma história. Ao longo dos últimos anos, Sérgio aprimorou sua técnica, desenvolvendo um olhar mais apurado para a composição e a iluminação.

