​Lucibela regressa este sábado ao palco do B.Leza Club

“Ao lado da Banda B.Leza, a artista convida-nos para uma viagem musical vibrante, onde se honra a herança cultural de Cabo Verde com autenticidade e alma”, divulgou o B.Leza Club, nas redes sociais.
A mesma fonte refere que a cantora apresentará nesta noite “especial” um lado mais dançante: as alegres coladeiras, onde a tradição se cruza com o ritmo e a celebração.
Nascida em São Nicolau e criada em Mindelo, berço de Cesária Évora, Lucibela carrega nas suas interpretações a alma das ilhas, com um timbre único e uma presença que conquista desde o primeiro acorde.
Conhecida pelas suas mornas intensas e emocionantes, Lucibela já se apresentou em vários países da Europa.
A artista já tinha subido ao palco do B.Leza Club, em Janeiro deste ano, para apresentar o seu terceiro álbum, intitulado “Moda Antiga”.
O álbum é uma homenagem à riqueza da herança musical de Cabo Verde, resgatando os sons e estilos que definiram o passado musical da ilha.