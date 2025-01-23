Cultura

​Lucibela regressa este sábado ao palco do B.Leza Club

PorDulcina Mendes,7 ago 2025 16:23

O palco do B.Leza Club, em Portugal, recebe este sábado, 09, a cantora Lucibela, uma das vozes mais marcantes da nova geração da música cabo-verdiana.

“Ao lado da Banda B.Leza, a artista convida-nos para uma viagem musical vibrante, onde se honra a herança cultural de Cabo Verde com autenticidade e alma”, divulgou o B.Leza Club, nas redes sociais.

A mesma fonte refere que a cantora apresentará nesta noite “especial” um lado mais dançante: as alegres coladeiras, onde a tradição se cruza com o ritmo e a celebração.

Nascida em São Nicolau e criada em Mindelo, berço de Cesária Évora, Lucibela carrega nas suas interpretações a alma das ilhas, com um timbre único e uma presença que conquista desde o primeiro acorde.

Conhecida pelas suas mornas intensas e emocionantes, Lucibela já se apresentou em vários países da Europa.

A artista já tinha subido ao palco do B.Leza Club, em Janeiro deste ano, para apresentar o seu terceiro álbum, intitulado “Moda Antiga”.

O álbum é uma homenagem à riqueza da herança musical de Cabo Verde, resgatando os sons e estilos que definiram o passado musical da ilha.

Autoria:Dulcina Mendes,7 ago 2025 16:23

Editado porAndre Amaral  em  7 ago 2025 17:19

