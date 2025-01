​Lucibela apresenta álbum “Moda Antiga” no B.Leza em Portugal

A cantora cabo-verdiana, Lucibela apresenta o seu terceiro álbum “Moda Antiga”, esta sexta-feira, 24, no palco do B.Leza, em Portugal. O álbum já foi apresentado na cidade da Praia, São Vicente e em Paris (França).

Numa publicação na rede social, a produtora Harmonia informa que será um espectáculo especial em que a artista estará acompanhada do seu grupo.

“Convidam o público à celebração da autenticidade da música de outrora, marco essencial da identidade musical cabo-verdiana”, refere.

A mesma fonte promete neste espectaculo um transporte à paisagem sonora das ilhas, resgatando a alma e a tradição que fazem de "Moda Antiga", a expressão cultural da rica e envolvente sonoridade característica. “Um concerto imperdível para todos os amantes da música e da cultura cabo-verdiana”.

O álbum “Moda Antiga” é uma homenagem à riqueza da herança musical de Cabo Verde, resgatando os sons e estilos que definiram o passado musical da ilha.

O novo trabalho da artista aprofunda o seu compromisso com a autenticidade das raízes culturais cabo-verdianas, explorando e valorizando a essência da música tradicional.

O título “Moda Antiga” faz referência a essa ligação com as raízes culturais e dá continuidade ao caminho iniciado no seu álbum de estreia, Laço Umbilical.

“Moda Antiga” pretende chamar a atenção para a importância da preservação das tradições musicais, especialmente num cenário em que as tendências contemporâneas tendem a ditar outros rumos.

O tema “Lembra Tempo” escrito pela própria Lucibela, é um convite a essa conexão com o passado e uma celebração da pureza e verdade presentes nas músicas de outrora.

Manter viva a cultura cabo-verdiana e valorizar essa identidade musical, oferecendo uma expressão fiel da beleza e simplicidade da música tradicional é o propósito de “Moda Antiga”.