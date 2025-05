​Princezito actua este sábado no espaço B.Leza, em Portugal

O cantor e compositor cabo-verdiano Princezito actua neste sábado, 24, no espaço B.Leza, em Portugal, na véspera do Dia de África.

Considerado o precursor do batuku moderno e criador de novos estilos que fundem sons e ritmos tradicionais com influências contemporâneas, Princezito tem levado a música cabo-verdiana aos quatro cantos do mundo.

Carlos Alberto Sousa Mendes, nome de registo do artista, natural de Tarrafal de Santiago - Monte Iria, localidade onde a lendária cantadeira de Finason, Bibinha Kabral, passou os últimos anos de vida. Foi com ela que Princezito desenvolveu o gosto pela arte de cantar.

Frequentou a escola da vila onde nasceu e, desde cedo, despertou a admiração de professores e colegas pela originalidade na escrita e declamação dos seus próprios poemas, uma arte que aprendeu em casa, com os irmãos mais velhos.

Durante os oito anos que viveu em Cuba, o artista absorveu a diversidade cultural do país, dos ritmos e cantos afrocubanos à música popular e contemporânea.

Princezito foi também o mentor do projecto "AYAN", um registo discográfico que evidenciou uma nova tendência do batuku e impulsionou a chamada geração Pantera.

A produção contou com a participação de Tcheka, Vadu, Djingo e do próprio Princezito, que trouxe à terra uma nova versão de "Lua", composição da sua autoria que tem tocado profundamente muitos ouvintes. A canção foi gravada por Mayra Andrade (em CD) e Lura (em DVD).