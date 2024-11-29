Morreu o músico Romeu di Lurdis

O músico, compositor, intérprete e activista social Romeu di Lurdis, 36 anos, faleceu esta quinta-feira, 09, em Portugal, vítima de um trágico acidente de viação.

Segundo informações avançadas pelos familiares, o intérprete de “Txitxaro Fresku” tinha-se deslocado a Portugal para um concerto musical agendado para sábado, 11, no Auditório da Igreja de Damaia.

O músico Bob Mascarenhas lamentou a morte de Romeu di Lurdes, na sua página na rede social, afirmando tratar-se de “uma notícia triste”.

Adiantou que “Cabo Verde acaba de perder o nosso irmão”.

“A cultura cabo-verdiana ficou mais pobre. O teu sorriso, a tua voz, a tua música fica connosco para sempre. Vai em paz, amigo”, lamentou.

Conhecido pelas suas canções, como “Ranja ku mi, Txitxaru Fresku, Barku di Alentu, Fera na Sukupira, Nha Rubera, Midjor Mai di Mundu, Imigrason, Sonhu Sufridu, Amargura, Vida di Studanti, Paraízu Praia, Tirsidjadu, Boita na fazenda e Mudjer”, Romeu di Lurdis lançou em Janeiro deste ano o seu último trabalho discográfico, intitulado “Kuraçon Aberto”, álbum editado cinco anos após ter gravado o seu primeiro álbum “Amoransa”.

Para além da sua presença no campo musical, e no ramo da poesia e acção social, Carlos Manuel Tavares Lopes, nome oficial de Romeu di Lurdis, teve uma passagem na política, já que concorreu a duas eleições autárquicas, à Câmara Municipal da Praia, como líder do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS).