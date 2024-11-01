31ª Edição do Mindelact decorre de 3 a 8 de Novembro sob o tema “Aurora”

A 31ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo está agendada para os dias 3 a 8 de Novembro. Este ano, o festival realiza-se sob o tema “Aurora”, em celebração dos 50 anos da Independência de Cabo Verde.

O cartaz do evento será apresentado na segunda-feira, 20 de Outubro, numa conferência de imprensa.

Segundo uma nota da organização, nesta conferência de imprensa, serão apresentadas as principais novidades da Edição Aurora do Festival Mindelact, o programa artístico, os países participantes e a visão que norteia esta nova edição.

A organização avança que este é um momento de profunda celebração, não apenas pelas conquistas passadas, mas também pelas possibilidades infinitas que se desenham no horizonte.

“Também somos convidados a refletir sobre a extraordinária jornada de Cabo Verde nos últimos 50 anos de independência”, lê-se na nota.

A conferência de imprensa contará com a participação da direcção do Mindelact Representante do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e de uma representante da Câmara Municipal de São Vicente.

O Mindelact é um dos maiores eventos culturais de Cabo Verde e um dos mais reconhecidos festivais de teatro do espaço lusófono.