31ª Edição do Mindelact decorre de 3 a 8 de Novembro sob o tema “Aurora”

O cartaz do evento será apresentado na segunda-feira, 20 de Outubro, numa conferência de imprensa.
Segundo uma nota da organização, nesta conferência de imprensa, serão apresentadas as principais novidades da Edição Aurora do Festival Mindelact, o programa artístico, os países participantes e a visão que norteia esta nova edição.
A organização avança que este é um momento de profunda celebração, não apenas pelas conquistas passadas, mas também pelas possibilidades infinitas que se desenham no horizonte.
“Também somos convidados a refletir sobre a extraordinária jornada de Cabo Verde nos últimos 50 anos de independência”, lê-se na nota.
A conferência de imprensa contará com a participação da direcção do Mindelact Representante do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e de uma representante da Câmara Municipal de São Vicente.
O Mindelact é um dos maiores eventos culturais de Cabo Verde e um dos mais reconhecidos festivais de teatro do espaço lusófono.