Edição Aurora do Mindelact celebra os 50 anos da independência de Cabo Verde

A programação foi apresentada hoje em conferência de imprensa, pelo presidente da Associação Mindelact, Yannick Fortes.
“Este ano celebramos a edição Aurora, um tema que escolhemos por assinalar os 50 anos da independência. É importante destacar este renascer que a independência representou para Cabo Verde e, ao mesmo tempo, este novo despertar de que a nossa ilha precisa após a tragédia provocada pela tempestade Erin. É fundamental renascer, reconstruir e reforçar a importância da arte nos momentos difíceis”, afirmou.
O cartaz inclui 22 espectáculos nos principais palcos e deverá contar com representantes de Cabo Verde, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Espanha, Suíça, entre outros. Yannick Fortes salientou que 90% dos espectáculos serão gratuitos, de modo a facilitar o acesso da população à arte e à cultura.
“Apenas os espectáculos no Palco 1 terão entrada paga. A arte tem um papel importante, tanto na saúde mental das pessoas como para elevar a moral da ilha. Este ano, o Palco 1, que normalmente decorre no CCM, será transferido para a Academia Jotamont, uma vez que o espaço ficou inutilizável e sem condições de segurança após as chuvas”, sublinhou.
Segundo a Associação Artística e Cultural, a programação está distribuída por cinco palcos: o Palco 1, este ano no Jotamont, o Palco 2, no Centro Juvenil de Ribeira de Craquinha, e o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD). Os restantes palcos estarão espalhados pela ilha, incluindo o Teatrolândia, o Teatro de Praça e o Teatro nas Comunidades. O OFF foi suspenso devido à falta de espaço.
O Mindelact 2025 arranca no dia 2 de Novembro, com a antestreia de “El Enterrador”, uma co-produção do Teatro De Dos e da Mediterránea, na réplica da Torre de Belém. A peça Debaixo do Poilão, da Associação Cultural Astro Fingido, abre os espectáculos na Jotamonte, no dia 3 de Novembro.