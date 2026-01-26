​Ministro da Cultura e Presidente da CM da Ribeira Grande assinam contrato-programa para reconstrução do recinto recreativo e cultural de Ponta do Sol

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, e o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Armindo da Luz, assinaram no domingo, 25, um contrato-programa para a reconstrução do recinto recreativo e cultural de Ponta do Sol, avaliado em cerca de 11 milhões de escudos cabo-verdianos.

O contrato-programa foi assinado na presença do Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva.

Segundo o Ministério da Cultura, o contrato-programa visa a remodelação do recinto recreativo e cultural de Ponta do Sol, dotando a cidade de um espaço requalificado para actividades culturais e recreativas, ao serviço da população local, dos ribeiragrandenses e da ilha de Santo Antão.

Para o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, a obra reveste-se de grande significado para Ponta do Sol, por se “enquadrar na política do Governo de reforço das infraestruturas culturais em todos os concelhos do país, contribuindo para o desenvolvimento cultural e comunitário”.

O governante destacou, ainda, a abertura e o espírito de parceria demonstrados pela autarquia.