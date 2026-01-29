​Ministério da Cultura transferiu mais de nove mil contos à SOCA e SCM

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) transferiu um montante global de 9.050.639 escudos à SOCA e SCM, no âmbito da Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada.

O Ministério da Cultura divulgou esta quinta-feira, 29, uma informação em sua rede social, indicando que as receitas obtidas se referem aos meses de Outubro e Dezembro de 2025, ou seja, ao quarto trimestre de 2025.

A mesma fonte destaca que o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, seguiu a Lei n. 118/VIII/2016, de 24 de Março. Essa lei cria a Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada.

O governo fez a transferência de 9.050.639 escudos cabo-verdianos para a Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA) e para a Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM).

De acordo com a mesma fonte, as duas sociedades receberam 4.525.320 escudos cada.

A Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada tem por finalidade compensar, a título antecipatório, os titulares de direitos, nomeadamente autores, intérpretes ou executores, editores e produtores, fonográficos e videográficos, pela prática da cópia privada, sendo aplicada sobre a importação de aparelhos que permitem a gravação e reprodução de obras protegidas.