​Museus de Cabo Verde registam mais de 45 mil visitantes em 2025

Os Museus de Cabo Verde, sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, registaram, em 2025, um total de 45.141 visitantes, de acordo com os dados do relatório de visitantes aos museus divulgados esta segunda-feira, 09, pelo Instituto do Património Cultural (IPC).

O Instituto do Património Cultural aponta que os dados, apurados, reflectem um aumento de cerca de 12% face a 2024, evidenciando o impacto positivo do reforço da oferta museológica, da diversificação das atividades culturais e da crescente articulação com os sectores do turismo e da educação.

No que respeita à afluência por espaço museológico, o Museu do Campo de Concentração do Tarrafal manteve a liderança com 18.213 visitantes, seguido do Museu do Mar, que registou 6.260 entradas, e do Núcleo Museológico Cesária Évora, com 5.005 visitantes.

O Centro Interpretativo do Farol D. Maria Pia contabilizou 4.726 visitantes, enquanto o Museu Etnográfico da Praia registou 4.148 entradas.

Segundo o IPC, ao longo de 2025, o Museu de Arqueologia recebeu 412 visitantes, a Casa da Morna Sodade 616, o Centro Interpretativo do Farol de São José, em funcionamento desde julho, 631 visitantes, e a Casa Museu Eugénio Tavares 633 entradas, Centro Interpretativo da Olaria de Fonte Lima 1456, contribuindo todos para a dinamização da rede museológica nacional.

O IPC realçou que, durante o período em análise, o Museu da Tabanca permaneceu encerrado, assim como o Museu Norberto Tavares, que será inaugurado ainda no presente trimestre de 2026.

Em relação ao perfil dos visitantes, os dados confirmam a predominância do público estrangeiro, que representou 71% do total, enquanto os visitantes nacionais corresponderam a 29%.

De acordo com os dados, em termos de categorias, as mulheres constituíram 44% dos visitantes, os homens 40%, os estudantes 11% e as crianças 5%.

No que diz respeito à sazonalidade, a mesma fonte indica que os meses de Novembro (5.071 visitantes), Abril (4.916) e Março (4.547) destacaram-se como os períodos de maior afluência em 2025, “reflectindo a dinâmica do turismo e a programação cultural desenvolvida ao longo do ano”.