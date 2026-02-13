​Cidade Velha registou quase 29 mil visitantes em 2025

A Cidade Velha, Património Mundial, recebeu 28.964 visitantes em 2025, um aumento de 29,2% face a 2024, ano em que foram contabilizadas 22.426 entradas. De acordo com os dados do Relatório de Estatísticas de Visitas do Gabinete de Gestão, divulgado esta sexta-feira, 13, pelo Instituto do Património Cultural (IPC).

Segundo o IPC, o acréscimo absoluto de 6.538 visitantes evidencia uma trajectória consistente de crescimento da procura pelo sítio classificado.

Quanto ao público, o relatório indica que a maioria (57,3%) era composta por pessoas singulares (16.591). Seguiram-se os grupos organizados por agências, com 27,8% (8.043), a comunidade educativa, com 12,8% (3.705), e as instituições, com 1,7% (497).

Em termos de proveniência, os estrangeiros continuaram a dominar o perfil de visitante, totalizando 76,5% (22.157), enquanto os nacionais representaram 23,5% (6.807).

A mesma fonte aponta que a distribuição das visitas ao longo do ano revela uma forte sazonalidade. O primeiro trimestre concentrou 35,2% do total anual (10.207 visitantes), sendo o período de maior procura. Seguiram-se o segundo trimestre, com 7.394 visitantes (25,5%), e o terceiro, com 7.234 (25%).

O último trimestre registou a menor afluência, totalizando 4.129 visitantes (14,3%). Fevereiro destacou-se como o mês mais movimentado (5.396 entradas), enquanto setembro apresentou o valor mais baixo (794). A média mensal situou-se em 2.414 visitantes, refletindo um fluxo turístico expressivo, embora irregular ao longo do ano.

Conforme o IPC, no plano prospectivo, espera-se consolidar a Cidade Velha como o principal polo turístico cultural da ilha de Santiago, através de um conjunto de intervenções estruturantes em curso.

“Destacam-se a requalificação do troço Catedral–Misericórdia e do Bairro de São Sebastião, no âmbito do Projeto Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul, bem como a intervenção no Forte de São Veríssimo, integrada no Projeto de Requalificação da Orla Marítima, financiado pelo Governo através do Fundo do Turismo”, revela.

Por outro lado, o IPC indica que está em curso ainda, a instalação de nova sinalética e obras de melhoria do circuito dentro do Forte de São Filipe.

“Estas acções visam valorizar o património edificado e a zona costeira, reforçar a integração funcional e paisagística com a cidade histórica, criar espaços de lazer qualificados para visitantes e fomentar oportunidades de negócio para a comunidade local, contribuindo para uma experiência turística mais integrada e sustentável”, frisa.