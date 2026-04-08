​Exposição “When Stones Become Seeds and Forms Prosper” de Ava Binta Giallo no CNAD

A exposição "When Stones Become Seeds and Forms Prosper" (Quando as Pedras se Tornam Sementes e as Formas Prosperam), da artista Ava Binta Giallo, será inaugurada esta quinta-feira, 16, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), em São Vicente.A exposição ficará patente ao público, na Galeria Zero, no CNAD, Praça Amílcar Cabral (Praça Nova).

Esta exposição apresenta-se como uma proposta integrada na programação anual do CNAD, "Imaginários na Linha do Tempo".

Numa publicação na rede social, o CNAD explica que a exposição foi desenvolvida em diálogo com os valores e entendimentos da Cooperativa Resistência. A instalação foca-se no gesto como veículo de intenção, memória, conhecimento e possibilidade.

“No seu cerne, a exposição aborda a pedra não apenas como matéria fixa, mas como semente, latente, generativa e contida no tempo. Inserida no contexto do Mindelo, é indissociável de dinâmicas sociais e políticas mais amplas, acabando por conduzir a questões sobre a terra, os recursos e a habitação”, aponta.

Fazem parte desta exposição cinco esculturas, tecidas a partir de ramos de tamareira e fibra de banana, provenientes de São Vicente, em colaboração com o artesão Helder Delgado, que se erguem e descem pelo espaço como corpos porosos e vasculares.

As obras estão preenchidas e rodeadas por pedras, recolhidas em zonas costeiras e montanhosas da ilha, a par de formas trabalhadas por Davitson Almeida, que reúnem, retêm e libertam.

Estas pedras-semente acumulam-se e transbordam, ecoando ritmos de germinação, dispersão e potencial adormecido, como um modo de circular memória, cuidado e saber vernacular.

O "outro Caminho" (otherwise) proposto no subtítulo não indica uma alternativa distante, mas aponta, sim, para o espaço de possibilidade que reside na intenção dentro dos gestos existentes.