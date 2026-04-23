Cultura

Cabo Verde escolhido como Capital Africana da Cultura em 2028

PorSheilla Ribeiro,23 abr 2026 8:00

Cabo Verde foi designado país anfitrião da Capital Africana da Cultura em 2028, conforme anunciou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa publicação na sua página oficial do Facebook.

O protocolo foi rubricado esta quarta-feira, 22, em Rabat, pelo director executivo das Capitais Africanas da Cultura, Khalid Tamer, e pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga.

Segundo o chefe do Governo, esta distinção reforça o posicionamento de Cabo Verde como plataforma de promoção cultural, diplomacia criativa e projecção internacional no continente africano.

Durante o ciclo da iniciativa, o país deverá acolher um vasto programa de actividades, centradas no intercâmbio artístico, na valorização do património cultural e na promoção do desenvolvimento urbano sustentável.

O objectivo, de acordo com a mesma fonte, passa por consolidar a cultura como motor de crescimento e de afirmação global.

A comunicação oficial da distinção será feita em breve pela Comissão Executiva das Capitais Africanas da Cultura.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Cultura Capital Africana da Cultura

Editado porAndre Amaral  em  23 abr 2026 8:40

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.