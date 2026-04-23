Cabo Verde escolhido como Capital Africana da Cultura em 2028

O protocolo foi rubricado esta quarta-feira, 22, em Rabat, pelo director executivo das Capitais Africanas da Cultura, Khalid Tamer, e pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga.
Segundo o chefe do Governo, esta distinção reforça o posicionamento de Cabo Verde como plataforma de promoção cultural, diplomacia criativa e projecção internacional no continente africano.
Durante o ciclo da iniciativa, o país deverá acolher um vasto programa de actividades, centradas no intercâmbio artístico, na valorização do património cultural e na promoção do desenvolvimento urbano sustentável.
O objectivo, de acordo com a mesma fonte, passa por consolidar a cultura como motor de crescimento e de afirmação global.
A comunicação oficial da distinção será feita em breve pela Comissão Executiva das Capitais Africanas da Cultura.