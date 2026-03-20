​Exposição "Rostus de uma travessia moderna" apresentada na Cidade da Praia

A galeria de arte Tutu Sousa, na Cidade da Praia, acolhe esta segunda-feira, 27, a inauguração da exposição "Rostus de uma travessia moderna" do artista santomense Nuno Prazeres.

Esta exposição conta com a curadoria de Adilson Gomes, ex-director geral das Artes e das Indústrias Criativas. As obras ficaram patente ao público até 27 de Maio.

Segundo o curador Adilson Gomes, "Rostus de uma travessia moderna" não pretende ser uma exposição de dor ou de lamento.

“Propõe, antes, um exercício de memória e consciência, lembrando-nos de que a liberdade e os seus princípios não são garantias permanentes. A história demonstra que até as sociedades livres podem, em determinados momentos, colocar em risco os seus próprios valores quando cedem espaço ao autoritarismo”, destaca.

Adilson Gomes refere que, por causa de líderes mundiais que se julgam acima de todos e criamguerras evitáveis, rostos de boa índole continuam a fugir dos seus países todos os dias, à procura de uma vida melhor.

“A minha geração, que hoje ocupa lugares de destaque na família, na escola, na política e noutras áreas importantes da sociedade, tem a responsabilidade de criar um mundo melhor. Um mundo sem rostos 'ensanguentados' de dor ou de esperança; um mundo onde a confiança no outro volte a ser plantada, pois somos a geração que dispõe de meios técnicos e humanos que nenhuma outra teve. Temos, portanto, o dever de agir”, acrescenta.

Nuno Prazeres, nome artístico de Hernâne dos Prazeres Ferreira, nasceu em São Tomé e Príncipe, no distrito de Lobata. É pintor e artista plástico santomense, actualmente radicado em Portugal, cidade de Lisboa.

O seu trabalho distingue-se por um estilo alegre, vibrante e colorido, marcado por uma abordagem contemporânea e despojada. Enquanto artista intervencionista contemporâneo, explora diferentes linguagens e técnicas, consolidando progressivamente uma identidade artística própria.

Nuno Prazeres é considerado por apreciadores da arte santomense e cabo-verdiana como um dos jovens artistas mais promissores da sua geração.

O interesse pelas artes surgiu ainda na adolescência. Aos 17 anos, incentivado pela sua irmã, Nadiezda dos Prazeres Ferreira, iniciou a participação em workshops de pintura, escultura, dança contemporânea e teatro.

Ao longo do seu percurso, teve contacto e formação com diversos artistas e professores de referência, entre os quais: Roberto Chichorro (artista plástico moçambicano), com quem trabalhou como assistente; Seenie Gadhiaga (artista plástico e professor universitário senegalês); Jefferson Paz (artista plástico brasileiro); Eduardo Malé (artista plástico santomense); Ismael Sequeira (artista santomense radicado em Portugal); e professores de desenho e escultura, como Margarida e Jorge.

Em São Tomé e Príncipe, destacou também como mentor João Carlos Silva, figura marcante no seu desenvolvimento artístico.

Foi ainda auxiliar na galeria Teia D’Arte, em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, frequentou o curso de Gestão Ambiental na Universidade de Cabo Verde e realizou formação em artes plásticas, incluindo um curso intensivo de pintura orientado pelo artista e professor Paulo Rosa, no Centro da Juventude da Praia.

Entre 2007 e 2008, desenvolveu trabalho voluntário no Centro da Juventude da Praia (antiga CIAC), tendo também actuado como formador e dinamizador de centros e telecentros na ilha do Maio.

Actualmente, Nuno Prazeres frequenta o curso de Design Gráfico (2º ano) na Universidade Lusófona de Cabo Verde.