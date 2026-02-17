​Festival da Gamboa agendado para 26 a 28 de Junho em homenagem a Romeu di Lurdis

A 32ª edição do Festival da Gamboa, que acontece de 26 a 28 de Junho, vai homenagear o músico Romeu di Lurdis e terá como lema “Ambicionar e Concretizar”. A informação foi avançada esta segunda-feira, 27, pelo vereador da Cultura e Economia Criativa da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, numa conferência de imprensa, durante a qual revelou que a organização do festival será decidida por concurso público.

Segundo Jorge Garcia, a medida visa assegurar a “transparência e igualdade de oportunidades”, cumprindo rigorosamente os procedimentos de contratação pública estabelecidos no Orçamento do Estado para 2026.

O vereador sublinhou que o certame reunirá 27 artistas no areal da Gamboa, com um figurino que prevê nove actuações por dia. Nas noites de sexta-feira e sábado (26 e 27 de Junho), a música decorrerá das 22h00 às 08h00. Já o domingo, 28 de Junho, será dedicado ao “Gamboa Jovem”, com um horário diferenciado, das 16h00 às 22h00, e foco na promoção de talentos locais.

Em relação à escolha das datas, Jorge Garcia afirmou tratar-se de uma decisão estratégica. Para além de permitir o cumprimento integral dos prazos de reclamação do concurso público, a medida reflecte a preocupação da CMP em distanciar o festival do actual contexto político nacional, evitando leituras de aproveitamento “propagandístico ou eleitoralista”.

Jorge Garcia frisou ainda que apenas após a conclusão do concurso e de uma reunião com a organização vencedora, a CMP estará em condições de divulgar o preço dos bilhetes e revelar o cartaz oficial dos artistas.

Garcia aproveitou também para enaltecer a vitalidade da agenda cultural recente, destacando o sucesso de eventos como o Grito Rock, o AME e o Kriol Jazz Festival, que consolidam o estatuto da Praia como Cidade Criativa da UNESCO no domínio da música.

De salientar que a capital está em festa, assinalando, na quarta-feira, 29 de Abril, os 168 anos da sua elevação à categoria de cidade, com missa e sessão solene no Auditório Nacional.