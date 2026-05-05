​Alberto Koenig ao vivo no B.Leza Club em Portugal

O B.Leza Club, em Portugal, recebe esta sexta-feira, 8, o concerto do cantor, compositor e produtor cabo-verdiano Alberto Koenig, para uma noite de muita música e momentos especiais.

Com uma sonoridade única, onde mistura as raízes de Cabo Verde com influências de Neo Soul, MPB e World Music, criando o que chama de Kriol Soul Music.

Na sua página numa rede social, o cantor anunciou que este será o seu primeiro concerto em Portugal e promete proporcionar “um momento maravilhoso, com boa música e boa energia”.

Neste espectáculo, Alberto Koenig levará ao palco o seu mais recente disco, intitulado “ÑALUZ”, lê-se “Nha Luz”, que, em língua cabo-verdiana, significa “Minha Luz”.

Além disso, o artista vai partilhar o palco com a cantora cabo-verdiana Kady Araújo e Djodje Almeida.

O músico estará acompanhado pela banda, formada pelos músicos Ndu e Elias Gomes.

Apesar de ter nascido em Havana (Cuba), Alberto Koenig cresceu em Cabo Verde e estudou no Brasil. Filho do cantor e compositor Mário Lúcio, cresceu num ambiente musical marcado por tocatinas, ensaios e concertos do grupo Simentera.

Iniciou-se na música como percussionista e, aos 14 anos, despertou o interesse pelo violão, começando a integrar grupos musicais, contexto em que desenvolveu a paixão pela composição.

Foi educado a ouvir música clássica, jazz, rock, música brasileira, sul-americana, cubana, world music e as tradições cabo-verdianas.

Na adolescência, fundou com colegas a banda Meia Culpa, onde desempenhou as funções de percussionista.

Durante a sua estadia no Brasil, enquanto estudava arquitectura, contactou com jovens músicos que impulsionaram o seu crescimento artístico, levando-o a suspender os estudos para se dedicar à carreira musical como cantor.

Alberto Koenig integrou também o grupo Azágua, bastante popular em Cabo Verde.

A solo, lançou os singles “Totoloto” (2023), “Baxu Luz” (2026), “Ta Due” (2026) e “Bela Flor” (2026). Em 2024, editou o álbum “Trevoluson” e, em Abril deste ano, lançou o seu mais recente trabalho, “ÑALUZ”.