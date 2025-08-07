​Manel di Candinho e Mindela Soares com dois concertos intimistas em Portugal

Os artistas cabo-verdianos Manel di Candinho e Mindela Soares vão estar em Portugal para dois concertos intimistas, um no Centro Cultural Cabo Verde e outro no B.Leza Club.

O primeiro concerto acontece esta sexta-feira, 17, no Centro Cultural Cabo Verde, em Portugal. Este concerto acontece no âmbito do projecto musical “Kriolo Sounds - Cada Nota, Uma Estória”, do CCCV.

O segundo concerto será no sábado, 18, no palco do B.Leza Club, para uma noite de celebração, música e emoção.

Dona de uma voz singular e profundamente envolvente, Mindela Soares afirma-se como uma intérprete de excelência, unindo com sensibilidade a riqueza da tradição musical cabo-verdiana a uma expressão pessoal marcante.

Ao seu lado estará o exímio músico Manel di Candinho, cúmplice artístico de longa data, com quem forma uma dupla de referência na música cabo-verdiana.

Manel di Candinho é um instrumentista, arranjador, produtor musical e compositor cabo-verdiano. Viveu por quase 30 anos na Holanda antes de regressar a Cabo Verde.

A sua carreira musical foi iniciada em 1978, num agrupamento animador de bailes populares locais. Ainda muito jovem, Manel di Candinho começou a escrever as primeiras composições, versando sobre a vida social da época no seu país e algum romantismo.

Com a emigração para Portugal, em 1982, encetou a profissionalização na música. Nessa altura, a sua perícia com a guitarra já era reconhecida, ao ponto de ser considerado um dos principais guitarristas da música cabo-verdiana.

Com várias digressões pelos principais palcos de world music do mundo, teve oportunidade de acompanhar gente célebre e actuar a título próprio, coordenando artisticamente alguns trabalhos de Bana, Celina Pereira, Ildo Lobo, Djosinha, Titinha, Jorge Sousa, Cesária Évora e Gardénia, entre muitos outros.

Além do trabalho de produção, é também requisitado regularmente como compositor, totalizando algumas dezenas de participações em discos de outros artistas.