​Rolando Semedo em concerto intimista no Centro Cultural Cabo Verde

O cantor cabo-verdiano Rolando Martins Semedo estará no dia 30 deste mês num concerto intimista no projecto musical “Kriolo Sounds - Cada Nota, Uma Estória”, no Centro Cultural Cabo Verde (CCCV), em Portugal.

Rolando estará no palco do CCCV acompanhado pelos músicos Luís Delgado (percussão), Djodje Almeida (guitarra) e Mayo (baixo).

Natural da Cidade da Praia, Rolando Martins Semedo actualmente reside em Lisboa, Portugal, onde actua regularmente no espaço cultural e gastronómico Malandro do Marquês.

O seu aprendizado musical começou ainda muito jovem com a aprendizagem de saxofone e guitarra, e o seu estilo explora diversos géneros tradicionais cabo-verdianos, como Morna, Coladeira, Batuku, Funaná e Mazurka.

Ao longo da sua carreira, tem acompanhado grandes nomes da música cabo-verdiana, com quem percorreu o mundo como instrumentista, incluindo Bana, Tito Paris, Celina Pereira, Ildo Lobo, Biús, Boy G Mendes, Nancy Vieira e Sara Tavares.

Rolando lançou o álbum a solo “Águ”, no qual explora vários estilos musicais, com destaque para mornas e coladeiras. É um disco de cantautor onde apresenta composições originais num formato simples de voz e violão, gravado em “one take”.

“Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical do CCCV que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países. Mensalmente, um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia.

O artista não recebe cachê, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue diretamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV.