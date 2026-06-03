​Nhanha di Filipa actua no Centro Cultural Cabo Verde, em Portugal

A cantora Nhanha di Filipa, nome artístico de Matilde Silva Fernandes, tem agendado um concerto no dia 12 deste mês, no Centro Cultural de Cabo Verde, no âmbito do “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória”

Natural da ilha do Maio, Nhanha di Filipa iniciou a carreira em 2021, destacando-se pela valorização da música tradicional cabo-verdiana.

Gravou o single “Djudja”, com direcção musical de Tibau Tavares, e participou em vários eventos culturais em Cabo Verde e em Portugal.

Com uma voz marcante e forte ligação às suas raízes, afirma-se como representante de uma nova geração de artistas que preserva e projecta a cultura cabo-verdiana além-fronteiras.

"Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória" é um projecto musical que visa apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países. Mensalmente, um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia.

O artista não recebe cachê, mas o valor da entrada pago pelo público é-lhe entregue directamente, sem intermediação de qualquer agência de representação.

A participação no Kriolo Sounds é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou por manifestação de interesse do próprio junto do CCCV.