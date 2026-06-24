​Grupo Quês Moce 2.0 apresenta álbum “Sentimento Perdido” em Portugal

O grupo musical cabo-verdiano Quês Moce 2.0 apresenta esta sexta-feira, 26, o seu novo disco intitulado “Sentimento Perdido”, no Centro Cultural Cabo Verde, em Lisboa (Portugal), no âmbito do projecto “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória”.

Segundo uma nota enviada, o álbum evoca a tradição, porém surge formado por novas ideias e inspirações conceptuais nos planos harmónico, melódico e orquestral.

“Este novo projecto apresenta um elenco intergeracional e internacional que junta memórias colectivas, reinvenção, novas formas de criar e de compor música de Cabo Verde”, sublinha.

Neste projecto musical, Humberto Ramos assume os teclados e a direcção musical e artística; Dany Silva, Ana Firmino, Djone Santos, Frabizio Croce, Rui Gomes e Íris Lima dão voz às emoções; Humberto Évora e Bilocas Lima contracenam, fazendo chorar e sorrir os violões; Pinúria (JL Ramos) faz pulsar o baixo eléctrico; Blimundo imprime o coração rítmico na bateria e percussão; Filippo Baraldi e Ivan Stabila cobrem o fundo com as cordas dos seus violinos.

O álbum “Sentimento Perdido” reúne dez composições: oito mornas com letras na língua cabo-verdiana, uma com letra em dialecto italiano e uma única coladeira, homenagem singular a este género de ritmo quente e cativante.

A mesma fonte realça que o novo álbum integra, também, composições inteiramente instrumentais, onde a palavra cede lugar à eloquência pura dos vários instrumentos, num intrincado harmonioso com sabor a crioulidade e morabeza.

“Do ponto de vista histórico-musical, todas as composições são inéditas, revelando uma notável e original complexidade harmónica e melódica, que se afirmam como um contributo sólido e atractivo para o engrandecimento contínuo da já tão apreciada música cabo-verdiana em todos os quadrantes”, aponta.

Conforme o mesmo documento, cada faixa do álbum é um pequeno quadro sonoro que retrata episódios, paisagens, afectos e lugares do quotidiano crioulo, desde o luar das serenatas às praias douradas e ao azul do nosso mar e céu.

A mesma fonte acrescenta que o álbum traz temas inéditos e experiências musicais renovadas. “O recurso às tecnologias instrumentais do século XXI faz deste trabalho um elenco sonoro capaz de tocar o fundo da alma crioula, despertando saudades, provocando arrepios melódicos, avivando sentimentos românticos, convidando ao relaxamento espiritual e a um verdadeiro estado de serenidade e contemplação”.

Fundado em 1977, o Grupo Quês Moce viria a lançar o LP intitulado “Pará B’ Ôvi”.

“Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP, bem como dar a conhecer ao público a música destes países. Mensalmente, um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia.

O artista não recebe cachê, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue directamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV, dirigido directamente ao artista, ou através de manifestação deste junto do CCCV.