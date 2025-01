​Djam Neguin apresenta espectáculo “Exercícios para Ficcionar Cabral” no Centro Cultural Cabo Verde em Portugal

O artista cabo-verdiano Djam Neguin apresenta este sábado, 25, o espectáculo “Exercícios para Ficcionar Cabral”, no Centro Cultural Cabo Verde (CCCV), em Portugal. A apresentação da peça acontece em homenagem ao Dia dos Heróis Nacionais, celebrado a 20 de Janeiro.

Numa nota enviada, o artista explica que o espectáculo é uma performance multidisciplinar que combina arte e tecnologia.

“Exercícios para Ficcionar Cabral surge como um diálogo artístico com o pensamento de Amílcar Cabral, propondo uma reflexão contemporânea sobre a reciclagem de ideias, a regeneração cultural e a sustentabilidade como práticas políticas”, esclarece.

A peça, segundo disse é uma extensão dos processos criativos de suas obras anteriores, REGRESSUS (encomenda do Teatro do Bairro Alto) e Ami.lcar (coprodução do Espaço do Tempo, com apoio de Alkantara, Estúdios Victor Córdon, ACCCA, Estufa Plataforma Cultural e o Africamoment).

Neste novo trabalho, Djam afirma que utiliza fragmentos e ideias que ficaram de fora das criações passadas, com partes destes trabalhos, transformando o que poderia ter sido e aquilo que já existe, em algo novo.

“Combinando audiovisual, gesto, palavra e sensorialidade, o espectáculo também integra elementos de inteligência artificial e tecnologia, criando um espaço híbrido onde o público é convidado a vivenciar a conexão entre humanidade e inovação”, esclarece.

Para o artista, a apresentação da peça no CCCV reafirma o compromisso da instituição em preservar e difundir a cultura cabo-verdiana, enquanto promove diálogos que transcendem fronteiras e alcançam o público em sua diversidade.