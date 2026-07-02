​Princezito com concerto intimista no Centro Cultural Cabo Verde

O cantor e compositor, Princezito tem agendado para este sábado, 4, um concerto intimista no Centro Cultural Cabo Verde (CCCV), em Portugal, no âmbito do "Kriolo Sounds - Cada Nota, Uma Estória".

Princezito estará no palco do CCCV acompanhado do músico Djodje Almeida.

Carlos Alberto Sousa Mendes, nome de registo do artista, natural de Tarrafal de Santiago - Monte Iria, localidade onde a lendária cantadeira de Finason, Bibinha Kabral, passou os últimos anos de vida. Foi com ela que Princezito desenvolveu o gosto pela arte de cantar.

Frequentou a escola da vila onde nasceu e, desde cedo, despertou a admiração de professores e colegas pela originalidade na escrita e declamação dos seus próprios poemas, uma arte que aprendeu em casa, com os irmãos mais velhos.

Durante os oito anos que viveu em Cuba, o artista absorveu a diversidade cultural do país, dos ritmos e cantos afrocubanos à música popular e contemporânea.

Princezito foi também o mentor do projecto "AYAN", um registo discográfico que evidenciou uma nova tendência do batuku e impulsionou a chamada geração Pantera.

“Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países. Mensalmente um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia.

O artista não recebe cachê, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue directamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV.