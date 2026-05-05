Candidatura ao Prémio Literário Infantojuvenil Manuel Lopes já está aberta

As candidaturas ao Prémio Literário Infantojuvenil Manuel Lopes já estão abertas. A informação foi avançada esta terça-feira, 5, pela Biblioteca Nacional de Cabo Verde, na sua página na rede social.

Instituído anualmente no quadro de uma parceria entre a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e o Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde (BNCV), o prémio visa homenagear a memória do escritor Manuel Lopes, um dos pilares da literatura cabo-verdiana moderna, e, ao mesmo tempo, promover a língua portuguesa, a criação literária e a ilustração, bem como revelar novos autores (de texto e ilustração).

Segundo a Biblioteca Nacional de Cabo Verde, o prémio procura ainda incentivar a criação literária infantojuvenil no país, premiando trabalhos inéditos da autoria de cidadãos cabo-verdianos ou residentes em Cabo Verde.

As candidaturas decorrem de 5 de Maio a 31 de Julho, para texto, e de 1 de Setembro a 30 de Novembro, para ilustração, depois de conhecido o trabalho vencedor da categoria de texto.

De acordo com o regulamento, cada concorrente poderá apresentar mais de um trabalho, desde que os envie separadamente e com pseudónimos diferentes.

O Prémio Literário Infantojuvenil Manuel Lopes contemplará tanto a edição da obra premiada, no valor de cinco mil euros, sendo que será distribuído da seguinte forma: 2.500 euros para o vencedor de texto inédito e 2.500 euros para o vencedor da ilustração inédita.

Além da componente pecuniária, o Prémio Literário Infantojuvenil Manuel Lopes contempla também a edição em livro dos trabalhos vencedores, sob a chancela da Imprensa Nacional.

Conforme o regulamento, as obras de texto submetidas devem ser inéditas e redigidas em língua portuguesa. As obras de texto e ilustração apresentadas devem ser assinadas com um pseudónimo do autor.

A participação em ambas as fases do concurso será feita mediante a submissão do formulário disponível na página da Imprensa Nacional, chancela editorial da INCM, em imprensanacional.pt, com os elementos de identificação dos candidatos, os documentos comprovativos de identificação e o ficheiro da obra a concurso.