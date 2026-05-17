Cinzo Gamboa e Mizé Sanches representam Cabo Verde na CPLP Fashion Week 2026

Cabo Verde estará representado na quarta edição da CPLP Fashion Week pelos estilistas Cinzo Gamboa e Mizé Sanches. O evento, que decorre de 22 a 25 de Maio, no Casino Estoril, em Portugal, terá como tema “Raízes em Movimento”, celebrando a identidade e cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa através da moda contemporânea. Durante o evento, serão realizados desfiles de moda, exposições de marcas e workshops. A CPLP Fashion Week tem como objectivo promover a moda no espaço da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste), fomentando networking e negócios.

Segundo a organização da CPLP Fashion Week, nesta edição, a criatividade cabo-verdiana ganha destaque através de dois criadores que traduzem, nas suas propostas, a riqueza cultural, a identidade e a inovação que caracterizam a moda do país.

“Com linguagens próprias e visões distintas, Mizé Sanches e Cinzo Gamboa levam à passarela propostas que unem tradição e modernidade, reflectindo a essência vibrante de Cabo Verde”, refere a organização.

A mesma fonte sublinha que as colecções dos participantes cabo-verdianos vão além da estética, revelando histórias, influências culturais e expressões artísticas singulares, afirmando o país como território fértil de criatividade e talento no universo da moda lusófona.

“A presença destes dois designers reforça o compromisso da CPLP Fashion Week em promover a diversidade, valorizar talentos e fortalecer a ligação cultural entre os países da comunidade”, acrescenta.

Cinzo Gamboa afirmou ao Expresso das Ilhas que recebeu o convite para participar na CPLP Fashion Week com um sentimento de validação e responsabilidade.

“Estar presente pela segunda vez reforça a consistência do nosso trabalho e a forma como a marca tem vindo a afirmar a sua identidade dentro da comunidade lusófona”, frisa.

Para o estilista, trata-se também de um reconhecimento do percurso que tem vindo a construir, não apenas enquanto marca, mas como uma voz criativa que representa uma cultura, uma origem e uma nova geração.

“Participar neste evento é mais do que apresentar peças; é ocupar um espaço de representação cultural com propósito”, destaca.

Cinzo Gamboa adianta que levará ao evento a colecção “Identidade”, um manifesto visual que nasce da ligação entre herança cultural, representação e expressão contemporânea.

“A colecção desenvolve-se em dois temas complementares. O primeiro traduz o orgulho nacional, com peças que homenageiam a nossa identidade e a força simbólica da nossa cultura, incluindo referências à selecção nacional de futebol como elemento de união e pertença”, explica.

Quanto ao segundo tema, refere que aprofunda a linguagem estética da marca, com uma abordagem mais conceptual, incorporando elementos gráficos e culturais, culminando em peças com referências ao Pano de Terra, símbolo de ancestralidade e memória.

“Mais do que uma proposta estética, é uma colecção que conta uma história de origem, transformação e continuidade”, sublinha.

Para o estilista, as expectativas são elevadas, mas realistas. O tema desta edição, “Raízes em Movimento”, encontra-se profundamente alinhado com a essência da colecção.

“Espero criar uma ligação autêntica com o público, não apenas visual, mas também emocional. Que as pessoas sintam a mensagem e reconheçam a força da identidade cultural como motor de inovação na moda”, afirma.

Cinzo Gamboa considera ainda este evento uma oportunidade de expansão, tanto ao nível da visibilidade como das conexões dentro do universo da CPLP, abrindo caminho para novas colaborações e mercados.

“Mais do que apresentar uma colecção, quero afirmar uma visão”.

Já Mizé Sanches revelou que levará ao evento duas colecções: “Siza Karapati”, composta por malas produzidas com fibra de sisal, e “Nzila”, uma linha de acessórios.

É a primeira vez que a estilista participa neste evento internacional, pelo que afirma encarar esta participação com expectativas positivas.

“Acredito que o trabalho que tenho desenvolvido até agora terá um impacto positivo, pois o percurso que tenho feito tem sido bem recebido pelo público”.

Mizé Sanches espera que o público acolha favoravelmente as suas criações, sublinhando tratar-se de peças únicas e exclusivas.

“As pessoas vão gostar daquilo que vou levar”.

Na mesma linha, considera que participar na CPLP Fashion Week representa uma oportunidade significativa para a sua marca.

“Acredito que todo o trabalho que tenho desenvolvido me trouxe até aqui”.

A estilista reconhece, contudo, que trabalhar com arte em Cabo Verde continua a ser desafiante.

“Quando olho para trás e vejo onde o meu trabalho me está a levar, acredito que algo maior está por vir. Este é um palco que pode abrir muitas portas”, salienta.

Além de Cabo Verde e Portugal, o evento contará ainda com a participaçao de estilistas de países como Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Brasil, Angola e Timor-Leste.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1276 de 13 de Maio de 2026.