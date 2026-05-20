​Documentário “Cesária Évora” exibido em Moçambique

O documentário "Cesária Évora", da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, será apresentado no sábado, 23, no Cine-Teatro Scala, em Maputo (Moçambique).

O filme retrata a vida e o percurso artístico de Cesária Évora, uma das vozes mais marcantes da música cabo-verdiana e internacional.

Através de imagens de arquivo inéditas, entrevistas e testemunhos de familiares, amigos e músicos, o documentário revela a mulher por detrás da artista, abordando a sua ascensão ao reconhecimento mundial, os desafios pessoais, a relação com Cabo Verde e o legado cultural que deixou ao mundo.

O documentário já venceu o Prémio Sophia de Melhor Documentário em Longa-Metragem, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema, em 2023, o Prémio Público no Festival Indie Lisboa, também foi selecção oficial no Festival SXSW, em Austin, nos Estados Unidos, e menção especial no Festival da Cracóvia.

De lembrar que o filme já foi apresentado em Portugal, Cabo Verde e França.