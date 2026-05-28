​Madrid acolhe evento de celebração da cultura de Cabo Verde

A cidade de Madrid, na Espanha, recebe este sábado, 30, um evento para celebrar e enaltecer a cultura de Cabo Verde. O evento terá lugar no Espaço Afro, um dos centros e pontos de encontro mais dinâmicos para a comunidade afro-descendente na capital espanhola.

Segundo uma nota enviada, trata-se do primeiro evento deste género concebido especificamente para celebrar e enaltecer a cultura de Cabo Verde neste espaço de referência, servindo também como o grande "fecho de ouro" das comemorações da Semana do Dia de África na cidade.

Este evento reúne moda, música e gastronomia. Na moda, haverá o lançamento oficial em Madrid da marca da estilista cabo-verdiana Nater Miranda, que apresentará as suas criações num desfile exclusivo. Na música, o artista cabo-verdiano Txuninh fará a apresentação do projecto “Situasound”. “Será uma apresentação do artista que se tem destacado em Espanha por reinventar a música tradicional cabo-verdiana através do uso de loops ao vivo, levando os ritmos e a cultura a novos palcos e públicos”.

Já na gastronomia, o público terá a oportunidade de viajar pelos sabores de Cabo Verde, onde poderão desfrutar de uma autêntica katxupa e outras iguarias das ilhas.

A organização indica que o evento pretende reforçar a visibilidade da cultura cabo-verdiana na Espanha.

“Até à data, a riqueza cultural de Cabo Verde tem tido pouca visibilidade mediática em Espanha. Este evento assume um caráter histórico e necessário, demonstrando a força, o orgulho e a projeção da identidade no coração de Madrid”, revela.