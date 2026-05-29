​Plutónio convidado especial da 15.ª Gala dos CVMA

A gala contará também com a participação de Irina Barros, Black Side, Colectivo Talentos d’Mindelo, Colectivo Estrelas d’Mindelo, além de muitas outras surpresas.
Segundo a organização, a presença de Plutónio nos Cabo Verde Music Awards 2026 reforça a dimensão lusófona e atlântica do evento, aproximando Cabo Verde de artistas que partilham raízes, influências e públicos comuns.
Natural do Bairro da Cruz Vermelha, em Cascais, e de raízes moçambicanas, João Ricardo Azevedo Colaço, de nome artístico Plutónio, é hoje uma das vozes mais fortes, versáteis e consistentes da música urbana lusófona.
Plutónio estreou-se como rapper, mas construiu um percurso marcado pela capacidade de cruzar sonoridades, linguagens e públicos, afirmando-se como um dos nomes mais requisitados da sua geração.
Depois de projectos como “Histórias da Minha Life”, “Preto e Vermelho”, “Sacrifício” (que se tornou o primeiro álbum exclusivamente digital português a atingir disco de platina) e “ANTI$$OCIAL”, Plutónio viria a lançar, em 2024, “Carta de Alforria”. Com este disco, o artista alcançou, no primeiro ano, a tripla platina, tornando-se o artista português mais ouvido no Spotify em 2025.
A afirmação de Plutónio foi ainda reconhecida nos PLAY – Prémios da Música Portuguesa 2026, onde venceu o prémio de Melhor Artista Masculino, consolidando o seu lugar entre os maiores nomes da música portuguesa e lusófona da actualidade.
Com actuações nos maiores palcos nacionais e passagens por países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil, França, Luxemburgo e Suíça, Plutónio tem levado a sua música a públicos cada vez mais diversos.
Esta fase de grande afirmação culminou em dois espectáculos esgotados na MEO Arena, nos dias 28 de Fevereiro e 3 de Março de 2025, uma das maiores salas de espectáculos de Portugal.