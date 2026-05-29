​Plutónio convidado especial da 15.ª Gala dos CVMA

A organização dos Cabo Verde Music Awards acaba de anunciar que o artista português Plutónio será o convidado especial da 15.ª Gala dos CVMA, que acontece no dia 6 de Junho, na cidade do Mindelo, em São Vicente.

A gala contará também com a participação de Irina Barros, Black Side, Colectivo Talentos d’Mindelo, Colectivo Estrelas d’Mindelo, além de muitas outras surpresas.

Segundo a organização, a presença de Plutónio nos Cabo Verde Music Awards 2026 reforça a dimensão lusófona e atlântica do evento, aproximando Cabo Verde de artistas que partilham raízes, influências e públicos comuns.

Natural do Bairro da Cruz Vermelha, em Cascais, e de raízes moçambicanas, João Ricardo Azevedo Colaço, de nome artístico Plutónio, é hoje uma das vozes mais fortes, versáteis e consistentes da música urbana lusófona.

Plutónio estreou-se como rapper, mas construiu um percurso marcado pela capacidade de cruzar sonoridades, linguagens e públicos, afirmando-se como um dos nomes mais requisitados da sua geração.

Depois de projectos como “Histórias da Minha Life”, “Preto e Vermelho”, “Sacrifício” (que se tornou o primeiro álbum exclusivamente digital português a atingir disco de platina) e “ANTI$$OCIAL”, Plutónio viria a lançar, em 2024, “Carta de Alforria”. Com este disco, o artista alcançou, no primeiro ano, a tripla platina, tornando-se o artista português mais ouvido no Spotify em 2025.

A afirmação de Plutónio foi ainda reconhecida nos PLAY – Prémios da Música Portuguesa 2026, onde venceu o prémio de Melhor Artista Masculino, consolidando o seu lugar entre os maiores nomes da música portuguesa e lusófona da actualidade.

Com actuações nos maiores palcos nacionais e passagens por países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil, França, Luxemburgo e Suíça, Plutónio tem levado a sua música a públicos cada vez mais diversos.

Esta fase de grande afirmação culminou em dois espectáculos esgotados na MEO Arena, nos dias 28 de Fevereiro e 3 de Março de 2025, uma das maiores salas de espectáculos de Portugal.