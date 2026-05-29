​Xpressá Escola de Teatro apresenta o espectáculo teatral "De(pen)dências"

A Xpressá Escola de Teatro apresenta, nos dias 13 e 14 de Junho, no espaço da Ex-Alaim, em São Vicente, o espectáculo teatral "De(pen)dências", no âmbito do seu plano de actividades.

O espectáculo será apresentado pelos alunos que integram a Oficina Permanente de Teatro para Adolescentes, que têm vindo a funcionar desde Outubro de 2025.

Segundo uma nota enviada, às oficinas permanentes têm como objectivo o desenvolvimento de ferramentas das artes dramáticas ao longo de um ano lectivo (nove meses), culminando, todos os anos, com a apresentação final de uma peça de teatro, na qual os alunos são desafiados a mobilizar todas as aprendizagens adquiridas durante o processo formativo.

Neste sentido, a edição deste ano escolheu como temática central as dependências (física, química, emocional e social), um problema que tem vindo a afectar cada vez mais os jovens na sociedade cabo-verdiana.

De acordo com a sinopse da peça, “estamos todos num estado de(pen)dência, num estado de não resistir e de deixar os nossos vícios comandarem, num estado de pendências que nos impede de avançar”.