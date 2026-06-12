​13ª edição do Atlantic Music Expo agendada para os dias 5 a 8 de Abril de 2027

A 13ª edição do Atlantic Music Expo (AME) realiza-se de 5 a 8 de Abril de 2027, na Cidade da Praia, e é um dos mais importantes pontos de encontro para artistas, profissionais da indústria musical, produtores, jornalistas e amantes da música de todo o mundo. A informação foi divulgada esta sexta-feira, 12, pela organização, nas redes sociais.

Segundo a organização, o AME 2027 terá quatro dias de descobertas, conexões, partilha de experiências e sonoridades que atravessam fronteiras, com encontros culturais, showcases e momentos inesquecíveis de networking, novas oportunidades e música que une pessoas, histórias e territórios.

De recordar que a 12ª edição do AME, realizada de 6 a 9 de Abril deste ano, na Cidade da Praia, contou com representantes de cerca de 73 países, entre delegados e artistas internacionais.

Durante quatro dias, o AME 2026 reuniu artistas, profissionais da indústria musical e amantes da cultura num espaço de encontro, descoberta e partilha. O programa integrou showcases, concertos, conferências e actividades que reflectiram a diversidade sonora do mundo e o posicionamento de Cabo Verde como ponte entre continentes.

O AME é uma plataforma de conexões onde novas oportunidades ganham forma e a música se afirma como uma linguagem universal.