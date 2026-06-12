​13ª edição do Atlantic Music Expo agendada para os dias 5 a 8 de Abril de 2027

Segundo a organização, o AME 2027 terá quatro dias de descobertas, conexões, partilha de experiências e sonoridades que atravessam fronteiras, com encontros culturais, showcases e momentos inesquecíveis de networking, novas oportunidades e música que une pessoas, histórias e territórios.
De recordar que a 12ª edição do AME, realizada de 6 a 9 de Abril deste ano, na Cidade da Praia, contou com representantes de cerca de 73 países, entre delegados e artistas internacionais.
Durante quatro dias, o AME 2026 reuniu artistas, profissionais da indústria musical e amantes da cultura num espaço de encontro, descoberta e partilha. O programa integrou showcases, concertos, conferências e actividades que reflectiram a diversidade sonora do mundo e o posicionamento de Cabo Verde como ponte entre continentes.
O AME é uma plataforma de conexões onde novas oportunidades ganham forma e a música se afirma como uma linguagem universal.