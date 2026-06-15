​AME 2027: Inscrições estão abertas para artistas até o dia 15 de Julho

Os artistas interessados em participar da 13ª edição do Atlantic Music Expo (AME), que ocorrerá de 5 a 8 de Abril de 2027, na Cidade da Praia, já podem se inscrever.

Segundo a organização, as candidaturas decorrem de 15 de Junho a 15 de Agosto.

“Apresente-se no AME 2027 bandas e DJs de música tradicional, clássica, moderna, popular ou eletrônica. Além de uma programação com artistas cabo-verdianos, inscrições de artistas da África e de todos os lados do Atlântico serão consideradas com atenção especial”, indica.

O AME é um espaço de encontro entre artistas e profissionais da indústria musical de diferentes partes do mundo, promovendo novas oportunidades, intercâmbios culturais e conexões que ultrapassam fronteiras.

De recordar que a 12ª edição do AME, realizada de 6 a 9 de Abril deste ano, na Cidade da Praia, contou com representantes de cerca de 73 países, entre delegados e artistas internacionais.

Durante quatro dias, o AME 2026 reuniu artistas, profissionais da indústria musical e amantes da cultura num espaço de encontro, descoberta e partilha. O programa integrou showcases, concertos, conferências e actividades que reflectiram a diversidade sonora do mundo e o posicionamento de Cabo Verde como ponte entre continentes.