Festival da Gamboa proíbe entrada de menores de idade nos três dias do evento

A Câmara Municipal da Praia (CMP) informou que será proibida a entrada de menores de idade no Festival da Gamboa, medida que abrange os três dias do certame, incluindo o evento Gamboa Jovem, agendado para este domingo, 28.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia esclarece que o Gamboa Jovem, que decorre das 16h00 às 22h00, também está abrangido pela restrição, reforçando que menores de idade não poderão aceder ao recinto.

A CMP sublinha ainda que a proibição se aplica a toda a programação do Festival da Gamboa, apelando à compreensão e colaboração dos munícipes e do público em geral.

Por outro lado, a autarquia apela ao civismo de todos os participantes, de forma a garantir que o festival decorra num ambiente seguro, organizado e responsável.

O festival arranca esta sexta-feira, 26, e contará com actuações de Leo Pereira, Loreta KBA, Garry, Sumara, Milito Freire, Nito, Lavvy, Morena Santana, Lippe Monteiro, e animação de DJ Samuka, DJ King Conection, MC Danny e MC Neguinho.

Já no sábado, o festival terá espectáculos de Sos Mucci, Kino Cabral, Tony Fika, Djilu di Djidja, Gama, Jonatthon, Ne Jah e DJ Samuka, DJ Edy, MC Danny e MC Neguinho.

No domingo, estão confirmadas as actuações de Anderson 47ª, Davis Varela x Dy Prison-Rap, Lil Mario, Deby Tavares, Márcia Cruz, Vanessa Ssaneva, Vhabulla, Dá Ferreira, Luis Fidalgo, Netos Code di Dona, Junny JN, Afrokids e Bob LuxCypher de Hip Hop, DJ Karilson, DJ Nene, MC Danny e MC Neguinho.

A 32ª edição do Festival da Gamboa decorre sob o lema “Ambicionar e Concretizar: o Futuro é Nosso!” e vai homenagear o músico Romeu di Lurdes.