​Romeu di Lurdes será homenageado na 32.ª edição do Festival da Gamboa

Apesar de ainda não ser conhecido o cartaz do evento, a autarquia sublinha que toda a logística está a ser preparada para acolher a 32.ª edição do Festival da Gamboa.
Segundo a edilidade, o cartaz, a lista de artistas e as informações sobre a bilheteira serão anunciados no início da próxima semana.
“Na sexta-feira (26 de Junho) e no sábado (27 de Junho), os concertos terão início às 22h00 e prolongar-se-ão até às 08h00 da manhã do dia seguinte. No domingo (28 de Junho), o ‘Gamboa Jovem’ decorrerá entre as 16h00 e as 22h00”, refere.
De lembrar que, no ano passado, devido à tempestade Erin, que afectou a ilha de São Vicente, a Câmara Municipal da Praia decidiu não realizar o Festival da Gamboa.