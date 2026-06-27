4.ª edição do Master Cordas homenageia Luís Rendall e reúne mestres das cordas de Cabo Verde, Portugal e Brasil

A 4.ª edição do projecto Master Cordas, agendada para hoje, 27, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, vai homenagear o compositor, instrumentista e violinista cabo-verdiano Luís Rendall e reunir em palco mestres das cordas de Cabo Verde, Portugal e Brasil.

Realizado no âmbito das celebrações dos 30 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dos 50 anos do Dia Município da Praia e dos 51 anos da Independência de Cabo Verde, o evento promete proporcionar uma noite de encontro cultural e musical entre diferentes gerações e geografias ligadas pela tradição dos instrumentos de corda.

Promovido por Admírio Inocêncio, em parceria com o músico Manuel de Candinho, o Master Cordas chega à sua quarta edição com um cartaz com cinco músicos cabo-verdianos, dois de Portugal e dois do Brasil.

O cartaz deste ano integra os músicos cabo-verdianos Luís Firmino, Manuel de Candinho, Kim Alves, Kaku Alves, Palinh Vieira, de Portugal Mariana Junqueira e Lucas de Campos e do Brasil Luís Roquette e Diogo Chang Faria.

Segundo o promotor do evento, Admírio Inocêncio, em entrevista ao Expresso das Ilhas os preparativos encontram-se na fase final e a expectativa é de que esta seja a maior edição realizada até ao momento.

“Os artistas já estão todos confirmados e acreditamos que será um espectáculo ainda mais forte do que o do ano passado. A adesão dos músicos superou as expectativas e isso demonstra o crescimento e a credibilidade que o projecto tem vindo a conquistar”, afirmou Admírio Inocêncio.

Além da presença de artistas internacionais, a edição deste ano destaca-se pelo reforço da participação feminina, com a presença da brasileira Mariana Junqueira, e pela inclusão de alguns dos mais reconhecidos instrumentistas cabo-verdianos da actualidade.

O promotor destacou ainda a participação de Kim Alves, cuja presença vinha sendo negociada desde a edição anterior. Apesar de uma agenda internacional preenchida, o músico aceitou o convite para integrar o espectáculo.

“Vamos ter actuações excepcionais, como duetos Manel di Candinho e Kim Alves; Kim Alves e Kaku Alves, são dois irmãos que não brincam nas cordas. Teremos outro ainda no palco: Manel di Candinho e Palinh; Manel di Candinho e Luís Firmino. São encontros inéditos em palco entre músicos de grande qualidade, para proporcionar momentos únicos ao público”, sublinhou.

Para o promotor, mais do que um espectáculo, “será uma ponte viva entre povos irmãos, culturas irmãs e histórias que se encontram através da música. Cordas que atravessam oceanos, unem gerações e fortalecem os laços que ligam Cabo Verde, Portugal e Brasil numa celebração única da nossa identidade comum”.

Homenagem a Luís Rendall

Um dos momentos altos da noite será a homenagem ao músico e compositor Luís Rendall, uma das grandes referências da música cabo-verdiana.

Para assinalar o tributo, o filho do homenageado, Nelson Rendall, vai participar no espectáculo, integrando um momento especialmente concebido para celebrar o legado artístico do violinista.

Segundo Admírio Inocêncio, a escolha de Luís Rendall resulta da importância do seu contributo para a música cabo-verdiana e enquadra-se no objectivo do Master Cordas de distinguir, anualmente, personalidades que marcaram a história da cultura nacional.

“Luís Rendall é uma figura que merece esta homenagem. O seu legado é enorme e, embora o tempo dedicado à homenagem não seja suficiente para retratar toda a sua dimensão artística, queremos reconhecer o seu contributo para a música cabo-verdiana”, afirmou.

O promotor acrescentou que a organização pretende manter esta tradição nas próximas edições, homenageando mestres que continuam a inspirar novas gerações de músicos.

Público

A organização espera uma forte adesão do público e reforça o apelo às instituições e empresas para continuarem a apoiar o projecto, tendo em conta os custos associados à presença de artistas nacionais e internacionais.

Admírio Inocêncio destacou ainda as parcerias estabelecidas, nomeadamente com a Cabo Verde Airlines, que têm contribuído para facilitar a deslocação dos músicos convidados.

Para o promotor, o objectivo é tornar o Master Cordas cada vez mais sustentável e consolidá-lo como um dos principais eventos dedicados à música instrumental em Cabo Verde, promovendo simultaneamente a cultura, o turismo e a cooperação entre os países da CPLP.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.