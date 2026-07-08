​Concertos de Alcione e Roberta Miranda com bilhetes já à venda

Os concertos das cantoras brasileiras Alcione e Roberta Miranda, que acontecem este mês de Julho em Cabo Verde, já têm bilhetes à venda na plataforma Soldout. Os preços variam entre 1.500 e 3.000 escudos.

O primeiro concerto das cantoras acontece no dia 17, em São Vicente, com início às 20h00. O bilhete Promo Mindelo, no valor de 1.500 escudos, já se encontra esgotado. Já os bilhetes VIP Front Mindelo, de 3.000 escudos, e Lote 1 Mindelo, de 2.000 escudos, continuam disponíveis.

Na Cidade da Praia, o concerto realiza-se no dia 18, no Kontainer Spot, também com início às 20h00. O bilhete Promo Praia, de 1.500 escudos, está esgotado. Já os bilhetes VIP Front Praia, de 3.000 escudos, e Lote 1 Praia, de 2.000 escudos, continuam disponíveis.

Na ilha do Sal, as cantoras têm concerto agendado para o dia 19, no Tchida Arena, às 20h00. Os bilhetes Promo Sal, de 1.500 escudos, e VIP Sal, de 3.000 escudos, continuam disponíveis.